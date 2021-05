Chris Hemsworth ironizza sulla festa dell’Inter: il post diventa virale (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'attore che interpreta Thor ha visto uno scatto dei tifosi sotto una sua gigantografia e ci ha scherzato su postandolo su Instagram L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'attore che interpreta Thor ha visto uno scatto dei tifosi sotto una sua gigantografia e ci ha scherzato suandolo su Instagram L'articolo proviene da Gossip e Tv.

idolkjs : RT @IR0NLANG: il modo in cui pure Chris Hemsworth ci prende per il culo ?????? (as he should) - tr4princess : RT @cryinglightnvng: MI STO PISCIANDO SOTTO NON CE LA FACCIO VI PREGO BUONGIORNO SOLO A CHRIS HEMSWORTH - idolkjs : RT @meripertutti: non chris hemsworth che scrive questa caption per la foto dei tifosi dell’inter io sto piangendo - xobvlivion : Quindi il post di Chris Hemsworth ha fatto tutto il giro e ora il twitter è convinto che stia perculando i tifosi c… - idolkjs : RT @imstanca: SIAMO ARRIVATI ANCHE A CHRIS HEMSWORTH STO PIANGENDO -