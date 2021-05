Cecilia Rodriguez rapporto con Giulia Salemi | “Perché non la seguo più”

(Di giovedì 6 maggio 2021) News La fidanzata di Ignazio Moser ha svelato la verità a Il Punto Z di Tommaso Zorzi Pubblicato su 5 Maggio 2021è tornata a parlare del suocon. Le due si sono riviste all‘Isola dei Famosi: la modella argentina è stata invitata dalla produzione per sostenere il fidanzato Ignazio Moser mentre l’italo-persiana è stata chiamata a supportare la madre Fariba Tehrani. Più volte si è parlato di litigi e incomprensioni traper via di un ex fidanzato in comune: Francesco Monte. Al Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi su Mediasetplay, la sorella di Belen ha fatto chiarezza sulla situazione, lasciando intendere chenon si è ...

Sono numerose le domande che nelle passate ore sono state poste adai suoi stessi follower sul conto del fidanzato Ignazio Moser e della sua esperienza all'Isola dei Famosi . La mancanza di Ignazio è tanta, come dichiarato anche in una intervista ...L'ospite di stasera, che l'influencer meneghino ha intervistato la fidanzata di Ignazio Moser,. A 'Il Punto Z' grande spazio anche al gioco e all'intrattenimento. Nei Golden Social, ...Tommaso Zorzi, le lacrime in diretta non passano inosservate: l'ex gieffino non è riuscito a trattenersi, ecco perché.Cecilia Rodríguez, intervistata nella trasmissione "Il Punto Z", condotta da Tommaso Zorzi, rivela che Giulia Salemi in passato avrebbe avuto un flirt con suo fratello Jeremias ...