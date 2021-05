Caso Fedez | l’autodifesa di Di Mare in Vigilanza Rai | “Manipolazione dei fatti | non c’è stata una censura”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Si tratta di una polemica basata sulladei, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni dell’autore l’esistenza di unache non c’è mai“. È questadel direttore di Rai 3, Franco Di, durante l’audizione inRai in cui riferisce sull’episodio che al Concertone del Primo Maggio ha visto protagonistaper il suo intervento sul palco a favore del ddl Zan. Oggi è arrivata anche la risposta dell’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, circa il contratto tra Rai e organizzatori del Primo Maggio richiesta della Lega. Salini ha spiegato che la iCompany, società individuata da Cgil, Cisl e Uil, è l’unica detentrice dei diritti di utilizzazione e sfruttamento del Concertone del Primo ...

ilriformista : L’ex premier Conte, dopo il caso Fedez che prova a sfruttare a suo vantaggio, se la prende con le ingerenze della p… - ilriformista : Fedez o non Fedez l’azienda è fuori controllo (di @claudiafusani) #Fedez #report #Renzi @reportrai3 @matteorenzi… - CottarelliCPI : Caso Fedez: sono anni che la RAI va riformata. Se si vuole mantenere il servizio pubblico, serve una RAI davvero in… - rtl1025 : ???? 'Si tratta di una polemica basata sulla manipolazione dei fatti, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni… - vasco97273 : RT @marcotravaglio: TESTA O FROCIO A gentile richiesta di molti lettori, e solo per quella, provo a dire la mia sul gran frastuono attorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Fedez

Dopo l'episodio avvenuto trae la Rai tornano alla memoria tanti avvenimenti passati simili. Tra questi ildi Massimo Troisi è indimenticabile. IlRai è solo uno dei tanti episodi legati al tema della censura . Nel passato innumerevoli le situazioni in cui attori e artisti si trovarono a fare i conti con situazioni affini. ...... anche a costo di litigare con l'Europa come neldi Alitalia. A darci la certezza di aver ... Passaggio finale sulla vicenda- Ddl Zan, con il Messaggero che "stuzzica" sul mancato confronto ...[…] Ringraziali Diletta, che magari chissà tra 40 anni non ti cercheranno più e sarai triste“, ha concluso Altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa né con il cavalluccio e né con altro. I ...Che Matteo Salvini si lamenti dell’occupazione della Rai da parte del Pd e dei Cinque Stelle rasenta la satira se non sapesse di tragedia.