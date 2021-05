Billie Eilish in versione pin-up, uno stile attuale e che lancia un messaggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dietro la scelta di un look a volte c’è molto di più di un trasporto estetico. A volte c’è un messaggio. È stato così nel caso della trasformazione di Billie Eilish per la cover di giugno Vogue UK che ha coinciso con il lancio del suo secondo album Happier Than Ever, con un singolo che dal titolo è già un programma Your Power. «Riguarda la libertà di scegliere quello che ti fa stare bene», così ha spiegato la teenage star di 19 anni, che ha abbandonato il suo look buggy, hooded, ovvero incappucciato, coprente, dai capelli bicolore per svoltare al biondo bombshell e mostrare il suo corpo, le sue forme e la sua pelle per la prima volta, riprendendo un modello di bellezza classico, quello delle pin-up del passato. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dietro la scelta di un look a volte c’è molto di più di un trasporto estetico. A volte c’è un messaggio. È stato così nel caso della trasformazione di Billie Eilish per la cover di giugno Vogue UK che ha coinciso con il lancio del suo secondo album Happier Than Ever, con un singolo che dal titolo è già un programma Your Power. «Riguarda la libertà di scegliere quello che ti fa stare bene», così ha spiegato la teenage star di 19 anni, che ha abbandonato il suo look buggy, hooded, ovvero incappucciato, coprente, dai capelli bicolore per svoltare al biondo bombshell e mostrare il suo corpo, le sue forme e la sua pelle per la prima volta, riprendendo un modello di bellezza classico, quello delle pin-up del passato.

