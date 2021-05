Basta camerieri, ok a scienziati e ingegneri: al via la stretta sull’immigrazione del Regno Unito (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Vogliamo attirare persone di talento da tutto il mondo, indifferentemente dalla loro nazionalità”: è questo il messaggio lanciato dalla Ministra degli interni britannica Priti Patel, che ieri ha presentato le nuove misure in materia d’immigrazione del Regno Unito: un sistema a punti che premierà chi è particolarmente talentuoso o famoso, coloro che si sono aggiudicati – nel corso della propria carriera – riconoscimenti internazionali come i Bafta, i Golden Globe, gli Oscar o altri premi in materia di arte, musica e cinema, ma anche in ambito scientifico e tecnologico, come il premio Turing per gli informatici. La ministra inglese ha detto che a costoro sarà riservato un punteggio maggiore e quindi sarà più facile ottenere un visto di lavoro per stabilirsi eventualmente nel Regno Unito. Queste persone per Patel sono ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Vogliamo attirare persone di talento da tutto il mondo, indifferentemente dalla loro nazionalità”: è questo il messaggio lanciato dalla Ministra degli interni britannica Priti Patel, che ieri ha presentato le nuove misure in materia d’immigrazione del: un sistema a punti che premierà chi è particolarmente talentuoso o famoso, coloro che si sono aggiudicati – nel corso della propria carriera – riconoscimenti internazionali come i Bafta, i Golden Globe, gli Oscar o altri premi in materia di arte, musica e cinema, ma anche in ambito scientifico e tecnologico, come il premio Turing per gli informatici. La ministra inglese ha detto che a costoro sarà riservato un punteggio maggiore e quindi sarà più facile ottenere un visto di lavoro per stabilirsi eventualmente nel. Queste persone per Patel sono ...

