Allegri un colpo alla Mourinho, è da sempre in cima ai desideri di De Laurentiis (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mourinho è un ciclone sul calcio italiano. Con tutti i dubbi sull’operazione e anche sulla resa che potrà avere. Ma non si può negare che l’arrivo dello Special One alla Roma scombussoli il quadro delle panchine e delle squadre di Serie A. Tutto appare in maniera diversa. Mourinho sulla panchina giallorossa fa della Roma una pretendente alla zona Champions, è il segnale c he i Friedkin fanno sul serio. L’operazione non può non avere un effetto anche sul Napoli e su Aurelio e Laurentiis che da sempre ama i colpi a effetto. Lo fece con Benitez, sorprese con Sarri, spiazzò tutti con Ancelotti. Da settimane, in pole position per il futuro del Napoli c’è Luciano Spalletti allenatore che piace molto al presidente del Napoli. Allenatore esperto, affidabile, allo stesso tempo innovativo. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 maggio 2021)è un ciclone sul calcio italiano. Con tutti i dubbi sull’operazione e anche sulla resa che potrà avere. Ma non si può negare che l’arrivo dello Special OneRoma scombussoli il quadro delle panchine e delle squadre di Serie A. Tutto appare in maniera diversa.sulla panchina giallorossa fa della Roma una pretendentezona Champions, è il segnale c he i Friedkin fanno sul serio. L’operazione non può non avere un effetto anche sul Napoli e su Aurelio eche daama i colpi a effetto. Lo fece con Benitez, sorprese con Sarri, spiazzò tutti con Ancelotti. Da settimane, in pole position per il futuro del Napoli c’è Luciano Spalletti allenatore che piace molto al presidente del Napoli. Allenatore esperto, affidabile, allo stesso tempo innovativo. ...

