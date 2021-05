A Los Angeles, a casa di Miley Cyrus (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non è passato neanche un anno da quando la superstar Miley Cyrus ha acquistato questo rifugio di 6.800 metri quadrati, con sei camere da letto e sette bagni nel Sud della California, eppure è già completamente arredato. Anzi, di più, è stato completamente Mileyficato. E questo grazie al team di interior designer della musicista, composto da Tish Cyrus (anche mamma e manager di Miley da 16 anni) e Mat Sanders, il partner di design di Tish. Photographer: @jennapeffley «Passo molto tempo su quella sedia con i miei cani – alcuni la chiamano la sedia pavone, altri la chiamano la sedia vongola”, dice Miley del suo amato trespolo (in realtà una sedia Anemone di Giancarlo Zema per Giovanetti). “Amo l’apertura dello spazio. Mi piace che quando gli amici cucinano in cucina, quando guardiamo ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non è passato neanche un anno da quando la superstarha acquistato questo rifugio di 6.800 metri quadrati, con sei camere da letto e sette bagni nel Sud della California, eppure è già completamente arredato. Anzi, di più, è stato completamenteficato. E questo grazie al team di interior designer della musicista, composto da Tish(anche mamma e manager dida 16 anni) e Mat Sanders, il partner di design di Tish. Photographer: @jennapeffley «Passo molto tempo su quella sedia con i miei cani – alcuni la chiamano la sedia pavone, altri la chiamano la sedia vongola”, dicedel suo amato trespolo (in realtà una sedia Anemone di Giancarlo Zema per Giovanetti). “Amo l’apertura dello spazio. Mi piace che quando gli amici cucinano in cucina, quando guardiamo ...

LauraPausini : Non perdetevi da oggi @tvsorrisi dove vi racconto la mia avventura a Los Angeles con aneddoti che vi piacerà scopri… - RobertoBurioni : Los Angeles County, 10 milioni di abitanti, per il secondo giorno consecutivo zero morti per COVID-19. (Grazie a… - SIAE_Official : La cantautrice statunitense @iamlp tra le star ospiti del #Concertone: per la Festa dei Lavoratori si collega da Lo… - FrankMessina68 : Ballare la tua musica negli anni'80. Aver avuto il piacere di conoscerti, di averti servito in quel ristorante a Lo… - bellapersoncina : “penso che new york sia migliore rispetto a Los Angeles” -