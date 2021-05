Zan: "Fedez ha ragione, mi aspettavo le scuse della Rai" (Di martedì 4 maggio 2021) "Fedez? E' un artista che come tanti altri non accetta che nel Paese dove vive ci siano discriminazioni nei confronti di persone che subiscono quotidianamente crimini d'odio per la loro condizione ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 4 maggio 2021) "? E' un artista che come tanti altri non accetta che nel Paese dove vive ci siano discriminazioni nei confronti di persone che subiscono quotidianamente crimini d'odio per la loro condizione ...

NicolaPorro : I 3 lati oscuri del #ddlZan, illustrati in modo facile facile. Li capirebbe anche un 'comunista col Rolex'. E… - pfmajorino : Ma potremmo tutti chiudere con la discussione su #Fedez e approvare la legge #Zan ? Così, per dire. - Adnkronos : Sul #casofedez interviene il #codacons . 'Con legge Zan prima denuncia per lui'. - MariMario1 : RT @SennaGianMarco: Chissà se dopo il ddl #zan le scuse basteranno... #fedez - MLDeFilippis : @G168Luca @jacopo_iacoboni L'ultimo testo in cui si può trovare qualcosa di omofobo è del 2020. Può liberamente… -