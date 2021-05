Vaccino AstraZeneca: l'ok alla seconda dose per gli under 60 in arrivo (Di martedì 4 maggio 2021) Chi ha ricevuto la prima potrà fare anche la seconda dose del Vaccino AstraZeneca. Dopo la riunione della scorsa settimana tra ministero della Salute, Aifa e Consiglio Superiore di Sanità è stato il ... Leggi su vicenzatoday (Di martedì 4 maggio 2021) Chi ha ricevuto la prima potrà fare anche ladel. Dopo la riunione della scorsa settimana tra ministero della Salute, Aifa e Consiglio Superiore di Sanità è stato il ...

SimoneCosimi : Ormai #AstraZeneca è bruciato. Non fai marciare la campagna vaccinale se obblighi gli under 60 a farselo ribaltando… - Agenzia_Ansa : FLASH | Si sta valutando di estendere il vaccino Astrazeneca alla 'classe di età inferiore ai 60'. Così il Commissa… - martaserafini : iniziano a vaccinare anche nel nord della #Siria. si comincia da Idlib, con il personale sanitario di due ospedali… - silvanapanigall : RT @ultimenotizie: In #Sicilia sono 250 mila le dosi di #AstraZeneca chiusi nei frigoriferi e al momento inutilizzate. 'C'è stata e c'è una… - grecale66 : RT @ultimenotizie: In #Sicilia sono 250 mila le dosi di #AstraZeneca chiusi nei frigoriferi e al momento inutilizzate. 'C'è stata e c'è una… -