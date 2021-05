Uomini e Donne, Samantha smaschera e umila Bohdan: la reazione inaspettata di lui (Di martedì 4 maggio 2021) Com’è noto a chi segue le anticipazioni riguardanti Uomini e Donne, la scelta di Samantha Curcio è già stata registrata ed è ricaduta su Alessio Ceniccola, il corteggiatore che aveva notato sin dall’inizio e col quale ci sono stati baci appassionati ma anche forti liti. Per la prima volta, la scelta, cioè appunto Alessio, è entrato in studio per primo e solo dopo il suo “sì”, i baci e il ballo con i petali rossi, Samantha ha voluto parlare con Bohdan Beyba. Non ha voluto neanche far uscire Alessio per rispetto dell’altro, come suggerito da Maria De Filippi, e poco dopo il pubblico ha capito perché da parte della tronista c’era questa volontà di umiliare Bohdan, che pure sembrava piacerle fino a qualche tempo prima. Non si sa se per via delle scenate degli ultimi tempi o di qualche ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 maggio 2021) Com’è noto a chi segue le anticipazioni riguardanti, la scelta diCurcio è già stata registrata ed è ricaduta su Alessio Ceniccola, il corteggiatore che aveva notato sin dall’inizio e col quale ci sono stati baci appassionati ma anche forti liti. Per la prima volta, la scelta, cioè appunto Alessio, è entrato in studio per primo e solo dopo il suo “sì”, i baci e il ballo con i petali rossi,ha voluto parlare conBeyba. Non ha voluto neanche far uscire Alessio per rispetto dell’altro, come suggerito da Maria De Filippi, e poco dopo il pubblico ha capito perché da parte della tronista c’era questa volontà di umiliare, che pure sembrava piacerle fino a qualche tempo prima. Non si sa se per via delle scenate degli ultimi tempi o di qualche ...

