Renzi e lo 007 | è scontro sul video di Report

AGI - Un video girato dall'interno di un'auto parcheggiata all'esterno di un autogrill sulla Roma-Firenze inquadra due uomini che parlano. Da qui parte il servizio di punta di Report andato in onda la sera del 3 maggio. Un servizio annunciato già in mattinata sui canali social della trasmissione, con una breve clip che, tuttavia, riportava già le informazioni salienti. Quei due uomini, infatti, non sono passanti come altri. Uno è un dirigente dei servizi segreti, Marco Mancini. L'altro è l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi. L'autrice del video è una donna che, spiega a Report, di essersi trovata lì per caso, costretta a fermarsi per un improvviso malore della madre: "Mi fermavo in quella piazzola perché mia madre si era sentita male e mio padre era sceso per accompagnarla".

