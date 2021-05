Rai: Renzi, ‘incontro segreto in autogrill? da tso immediato…’ (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Non faccio incontri segreti e se devo fare un incontro riservato non lo faccio in autogrill ma in un ufficio. Se vedo una persona al volo in autogrill, in stazione, in aeroporto, in treno, in piazza, allo stadio, non lo definisco incontro segreto. Se qualcuno pensa che si possa organizzare un incontro segreto in un luogo pubblico, costui ha bisogno di un TSO immediato”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Non faccio incontri segreti e se devo fare un incontro riservato non lo faccio inma in un ufficio. Se vedo una persona al volo in, in stazione, in aeroporto, in treno, in piazza, allo stadio, non lo definisco incontro. Se qualcuno pensa che si possa organizzare un incontroin un luogo pubblico, costui ha bisogno di un TSO immediato”. Lo scrive Matteonella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

