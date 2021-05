Pensioni 2021: esempi di calcolo della pensione con i coefficienti, da 62 a 67 anni un salasso (Di martedì 4 maggio 2021) Come si sa il metodo retributivo è basato sulla media delle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore durante la carriera. Il sistema contributivo invece è basato sul montante dei contributi passato per opportuni coefficienti. Oggi sono molti i lavoratori che hanno diritto al calcolo misto, con una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo ed una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo. Tutto dipende da quando sono stati versati i contributi e dal numero di anni di versamento precedenti la data del 1° gennaio 1996. In assenza di versamenti antecedenti il 1996, si parla di contributivi puri, nel senso che si tratta di lavoratori che hanno diritto al calcolo della pensione solo con il sistema contributivo. Con 18 o più ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 4 maggio 2021) Come si sa il metodo retributivo è basato sulla media delle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore durante la carriera. Il sistema contributivo invece è basato sul montante dei contributi passato per opportuni. Oggi sono molti i lavoratori che hanno diritto almisto, con una quota dicalcolata con il sistema retributivo ed una quota dicalcolata con il sistema contributivo. Tutto dipende da quando sono stati versati i contributi e dal numero didi versamento precedenti la data del 1° gennaio 1996. In assenza di versamenti antecedenti il 1996, si parla di contributivi puri, nel senso che si tratta di lavoratori che hanno diritto alsolo con il sistema contributivo. Con 18 o più ...

