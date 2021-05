Montella | vende console per videogiochi a prezzo conveniente | 25enne denunciato per truffa

(Di martedì 4 maggio 2021) Cronaca di Avellino: i Carabinieri dihannoperunche aveva venduto per 110 euro una inesistenteper. I Carabinieri della Stazione dihannoalla competente Autorità Giudiziaria undella provincia di Vercelli, ritenuto responsabile di. A cadere nella sua trappola un uomo del posto

Ultime Notizie dalla rete : Montella vende

Labaro Viola

Montella: denunciato per truffa un 25enne che aveva venduto per 110 euro una inesistente console per videogiochi.I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne della provincia di Vercelli, ritenuto ...