Incendio ed esplosioni nella notte | paura al quartiere Filippone e i residenti scendono in strada

IdaFava : RT @mariobianchi18: Il #4maggio 1954 nella miniera di lignite della Montecatini a Ribolla (GR) ci sono 2 esplosioni di grisou. L’onda d’urt… - loris_assi : RT @mariobianchi18: Il #4maggio 1954 nella miniera di lignite della Montecatini a Ribolla (GR) ci sono 2 esplosioni di grisou. L’onda d’urt… - Whippetlogan2 : RT @mariobianchi18: Il #4maggio 1954 nella miniera di lignite della Montecatini a Ribolla (GR) ci sono 2 esplosioni di grisou. L’onda d’urt… - BomprezziMarco : RT @mariobianchi18: Il #4maggio 1954 nella miniera di lignite della Montecatini a Ribolla (GR) ci sono 2 esplosioni di grisou. L’onda d’urt… - VIOLA_MARTELLA : RT @mariobianchi18: Il #4maggio 1954 nella miniera di lignite della Montecatini a Ribolla (GR) ci sono 2 esplosioni di grisou. L’onda d’urt… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio esplosioni

ChietiToday

Poco dopo le 23 si è sviluppato unin via De Pasqua, nel porticato di una palazzina di quattro piani al civico 19 che ha causato unsa serie di. L'di presunta origine ...Sono le conseguenze di unche si è sprigionato stamane in un garage di via Ravegnana. ...al civico 26 sono stati svegliati da un intenso odore di fumo e fiammate poi seguite da...Il Questore di Cagliari consegna i premi agli uomini e alle donne della Questura e degli Uffici delle Specialità della Provincia.Esplosione in un negozio in piazza Stazione centrale a Palermo. Almeno 8 i feriti, due dei quali in gravi condizioni. L'esplosione sarebbe stata causata da una bombola di gas.