Fedez replica sui versi omofobi: “Errori dovuti all’ignoranza di dieci anni fa. I politici quando si scusano?” (Di martedì 4 maggio 2021) Torna a parlare Fedez. L’uomo del momento, l’artista che sabato sera è salito sul palco del Concertone del Primo maggio dando vita a un monologo in difesa del Ddl Zan e contro la Lega che ha spaccato letteralmente l’opinione pubblica, oltre a migliaia di apprezzamenti e condivisioni, ha anche ricevuto diverse critiche dall’area sovranista, che non gli ha perdonato in particolare i versi di alcune sue canzoni del passato dal sapore omofobo. In molti glielo hanno fatto notare, al punto che il diretto interessato è stato costretto a rispondere. E lo ha fatto alla sua maniera, senza sfuggire alle critiche, ma, anzi, assumendosi fino in fondo le proprie responsabilità. “Amici leghisti, ho peccato anche io. Da giovane ho sicuramente detto delle cose omofobe” ha detto in una delle sue stories su Instagram. Il riferimento è al brano “Tutto il contrario”, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Torna a parlare. L’uomo del momento, l’artista che sabato sera è salito sul palco del Concertone del Primo maggio dando vita a un monologo in difesa del Ddl Zan e contro la Lega che ha spaccato letteralmente l’opinione pubblica, oltre a migliaia di apprezzamenti e condivisioni, ha anche ricevuto diverse critiche dall’area sovranista, che non gli ha perdonato in particolare idi alcune sue canzoni del passato dal sapore omofobo. In molti glielo hanno fatto notare, al punto che il diretto interessato è stato costretto a rispondere. E lo ha fatto alla sua maniera, senza sfuggire alle critiche, ma, anzi, assumendosi fino in fondo le proprie responsabilità. “Amici leghisti, ho peccato anche io. Da giovane ho sicuramente detto delle cose omofobe” ha detto in una delle sue stories su Instagram. Il riferimento è al brano “Tutto il contrario”, ...

