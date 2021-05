Conte esulta: l’Inter è Campione d’Italia (Di martedì 4 maggio 2021) l’Inter è Campione d’Italia per la 19° volta. Conte esulta. Al secondo tentativo, il salentino cuce lo scudetto sulle casacche nere e azzurre dell’Internazionale di Milano. È una conquista strameritata, questa dell’Inter. Una vittoria avvenuta quattro turni prima che finisse il campionato. Fino adesso, in trentacinque partite di campionato, la squadra di Conte ha perso due sole volte: contro il Milan e la Samp. Ma ha vinto ben 25 volte, totalizzando, con i 7 pareggi, 82 punti. A San Siro, a parte il derby perso contro il Milan, ha solamente pareggiato con il Parma, poi le ha vinte tutte. Unico grande rammarico della stagione è aver fallito subito l’obiettivo Champions: fuori ai gironi. l’Inter è Campione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021)per la 19° volta.. Al secondo tentativo, il salentino cuce lo scudetto sulle casacche nere e azzurre delnazionale di Milano. È una conquista strameritata, questa del. Una vittoria avvenuta quattro turni prima che finisse il campionato. Fino adesso, in trentacinque partite di campionato, la squadra diha perso due sole volte: contro il Milan e la Samp. Ma ha vinto ben 25 volte, totalizzando, con i 7 pareggi, 82 punti. A San Siro, a parte il derby perso contro il Milan, ha solamente pareggiato con il Parma, poi le ha vinte tutte. Unico grande rammarico della stagione è aver fallito subito l’obiettivo Champions: fuori ai gironi....

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Governo, Draghi meglio di Conte: Cdx addio e Lega divisa. Il Pd esulta - Affaritaliani : Governo, Draghi meglio di Conte: Cdx addio e Lega divisa. Il Pd esulta - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Bonolis esulta: 'Basta pazza #Inter, assurdo se #Zhang va via ora. Svolta? Quando #Conte ha capito che...' - ilcasoumanoTW : @GattaMario3 Per me dopo Conte che esulta come un pazzo in nerazzurro, limona con Oriali e Zanetti e fa vincere que… - sportli26181512 : Bonolis esulta: 'Basta pazza Inter, assurdo se Zhang va via ora. Svolta? Quando Conte ha capito che...': Intervenut… -