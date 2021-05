Carcere minorile di Airola | Ciambriello | “Negato il diritto allo studio ai detenuti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – “Sono grato all’amministratore dell’ASL di Benevento per il fatto che per ideldi Benevento abbia utilizzato la monodose. Accompagnato dal Direttore Gianfranco Marcello, ho assistito personalmente alle prime vaccinazioni e ho potuto anche apprezzare la maturità e la responsabilità deiper come stanno vivendo questo periodo di emergenza causato dal Covid-19. Ho incontrato anche un detenuto in infermeria che aveva iniziato, sebbene malato, uno sciopero della fame di protesta ,a suo dire, per la poca attenzione dei sanitari nei suoi confronti, che, dopo il colloquio con me, ha deciso di interrompere”. Così Samuele, garante campano deiall’uscita deldi Benevento dove sono ...