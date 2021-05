ATP Madrid | Sinner e Berrettini avanti Fuori Fognini e Cecchinato

(Di martedì 4 maggio 2021) Restano due italiani nel tabellone principale dell’ATP diva al 2° turno,vince il derby cone va al 3°.ancheDue su quattro: Jannike Matteoavanzano al turno successivo del Masters 1000 dimentre Fabioe Marcosalutano il torneo. Ad aprire la giornata odierna è stato l’altoatesino, impegnato nel match contro l’argentino Pella. Dopo aver rifilato un 6-2 in scioltezza nel primo set,va in difficoltà nel secondo quando si fa recuperare di un break ma poi sul 4-4 Pella si infortuna ad una coscia e deve dichiarare forfait, permettendo così all’azzurro di accedere al 3° turno dove ...

Il match Cecchinato-Bautista Agut, valido per i trentaduesimi di finale del torneo ATP Madrid 2021 ha caratterizzato il pomeriggio ...
MADIRD - Due break per set bastano al n. 10 del mondo per avere la meglio sul tennista ligure. Ai quarti troverà uno tra Delbonis e Ramos Vinolas ...