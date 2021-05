Approfittano di Fedez per papparsi la Rai (Di martedì 4 maggio 2021) 00.00 Buongiorno ai commensali 01.00 Riforma Rai: sembra Lol, il programma condotto da Fedez. Solo che invece dei comici ci sono i nostri politici: ridicoli 03:40 E ora i soliti noti si spartiranno le spoglie della Rai 05:15 Diritti civili, una battaglia che fa comodo a tutti, come ci dice che De Robertis su Qn 05:50 La sinistra attenta ai diritti delle minoranze che non pensa più al lavoro: impietoso Gnocchi sul Giornale 06:30 Fedez populista che vuole aprire la Rai come un pacco di Amazon: uno sprezzante Crippa sul Foglio 06:55 L’Ue pensa di fare uno scudo europeo contro le ditte cinesi. Ci credete? Vorrebbero emulare Reagan, ma hanno Ursula… 08:00 Dl Sostegni: nuovi fondi per le imprese e rinvio della plastic tax 09:10 Bill e Melinda si separano, divorzio miliardario. Ce ne saranno di cose da raccontare… 09:30 Contagio alla festa dell’Inter: ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 maggio 2021) 00.00 Buongiorno ai commensali 01.00 Riforma Rai: sembra Lol, il programma condotto da. Solo che invece dei comici ci sono i nostri politici: ridicoli 03:40 E ora i soliti noti si spartiranno le spoglie della Rai 05:15 Diritti civili, una battaglia che fa comodo a tutti, come ci dice che De Robertis su Qn 05:50 La sinistra attenta ai diritti delle minoranze che non pensa più al lavoro: impietoso Gnocchi sul Giornale 06:30populista che vuole aprire la Rai come un pacco di Amazon: uno sprezzante Crippa sul Foglio 06:55 L’Ue pensa di fare uno scudo europeo contro le ditte cinesi. Ci credete? Vorrebbero emulare Reagan, ma hanno Ursula… 08:00 Dl Sostegni: nuovi fondi per le imprese e rinvio della plastic tax 09:10 Bill e Melinda si separano, divorzio miliardario. Ce ne saranno di cose da raccontare… 09:30 Contagio alla festa dell’Inter: ...

