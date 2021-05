Scambia la moglie per un cinghiale e la ferisce con un colpe di fucile (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una donna è stata ferita ad una spalla con un colpo di fucile mentre si trovava nell’orto della sua abitazione. È accaduto nella serata di ieri nella frazione Giungatelle di Montecorice (Salerno). A spararle è stato il marito che, tradito anche dall’oscurità, pensava – ha spiegato agli investigatori – si trattasse di un cinghiale entrato nell’orto. La donna è stata soccorsa e ricoverata nell’ospedale di Vallo della Lucania. I carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello, hanno appurato che l’arma dalla quale è partito il colpo era detenuta legalmente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una donna è stata ferita ad una spalla con un colpo dimentre si trovava nell’orto della sua abitazione. È accaduto nella serata di ieri nella frazione Giungatelle di Montecorice (Salerno). A spararle è stato il marito che, tradito anche dall’oscurità, pensava – ha spiegato agli investigatori – si trattasse di unentrato nell’orto. La donna è stata soccorsa e ricoverata nell’ospedale di Vallo della Lucania. I carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello, hanno appurato che l’arma dalla quale è partito il colpo era detenuta legalmente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

