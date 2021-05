Il ragazzo del risciò, edizione 2015 in onda su RAI 5 (Di lunedì 3 maggio 2021) RAI 5 mette in onda nella giro alta di lunedì Il ragazzo del risciò, opera cinese di Guo Wenjing. Si tratta dell’edizione del 2015 messa in scena Teatro Regio di Torino. La trama Protagonista della storia è Xiangzi, un ragazzo di campagna che si trasferisce a Pechino speranzoso di fare fortuna. Il suo scopo è avere un risciò tutto suo; tuttavia sebbene operoso e dedito al sacrificio, i risvolti della società mineranno i suoi obiettivi. Fa da sfondo alla sotia una Pechino bel,a ma sporca. Il solo amico di Xiangzi è il suo veicolo, con il quale il protagonista intrattiene un legame quasi viscerale: i due inseparabili, si spostano in una città dove non c’èmodo di avere quel riscatto di libertà tanto ricercato. Pur provando sia affrancare dal proprio padrone il ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 3 maggio 2021) RAI 5 mette innella giro alta di lunedì Ildel, opera cinese di Guo Wenjing. Si tratta dell’delmessa in scena Teatro Regio di Torino. La trama Protagonista della storia è Xiangzi, undi campagna che si trasferisce a Pechino speranzoso di fare fortuna. Il suo scopo è avere untutto suo; tuttavia sebbene operoso e dedito al sacrificio, i risvolti della società mineranno i suoi obiettivi. Fa da sfondo alla sotia una Pechino bel,a ma sporca. Il solo amico di Xiangzi è il suo veicolo, con il quale il protagonista intrattiene un legame quasi viscerale: i due inseparabili, si spostano in una città dove non c’èmodo di avere quel riscatto di libertà tanto ricercato. Pur provando sia affrancare dal proprio padrone il ...

