Gufo investito sulla A1 | lo salvano i casellanti

RosannaMarani : Gufo travolto da un'auto: salvato dagli agenti di Città Metropolitana - Giorno_Milano : Gufo travolto da un'auto: salvato dagli agenti di Città Metropolitana -

Ultime Notizie dalla rete : Gufo investito

IL GIORNO

Melegnano (Milano) -da un'auto, unha riportato la frattura dell'omero sinistro e si sarebbe ritrovato in seria difficoltà, se non fosse stato soccorso dagli agenti del nucleo ittico - venatorio della ...COme riporta Prima Vercelli, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 20 aprile, i carabinieri forestali hanno salvato un. L'animale era rimasto ferito a un'ala, probabilmente, nella zona tra Formigliana - Balocco (VC). Un passante lo aveva anche segnalato con un post ricondiviso su facebook. Sul posto ...Dopo essere stato travolto all’alba da una macchina sull’A1 a Melegnano, sabato mattina un gufo è stato salvato dagli agenti del nucleo ittico-venatorio della Città metropolitana, che l’hanno soccorso ...Melegnano (Milano) - Investito da un'auto, un gufo ha riportato la frattura dell'omero sinistro e si sarebbe ritrovato in seria difficoltà, se non fosse stato soccorso dagli agenti del nucleo ittico-v ...