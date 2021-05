Festa Inter e assembramenti | il virologo | Effetti tra due settimane Fontana | Eventi pericolosi

(Di lunedì 3 maggio 2021) Non è bastato l'appello dell'a "festeggiare in sicurezza e responsabilmente" : al fischio finale di Sassuolo - Atalanta, 30mila tifosi si sono riversati per le vie del centro di Milano, ...

Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - Inter : ?? | FESTA Mandateci le vostre immagini di festa: SIAMO CAMPIONI!!! #IMScudetto #IMInter #ForzaInter - Corriere : Inter, la festa scudetto: trentamila tifosi assembrati in piazza Duomo, via mascherine e distanziamenti - globalistIT : - Mediagol : #Video #Inter, prosegue la festa dopo il coprifuoco: la polizia #Interviene con agenti antisommossa -

Dopo la festa per la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, Wired ha analizzato gli effetti sui contagi di due eventi analoghi: la promozione dello Spezia in serie A e la morte di ...Non è bastato l'appello dell'Inter a "festeggiare in sicurezza e responsabilmente" : al fischio finale di Sassuolo - Atalanta, 30mila tifosi si sono riversati per le vie del centro di Milano, riempiendo piazza Duomo prima e Largo ...