DIRETTA MotoGP, Test Jerez 3 maggio LIVE: Alex Rins al comando su Maverick Vinale. Morbidelli è il migliore degli italiani (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Alex Marquez! Lo spagnolo firma il miglior intertempo personale in due settori della pista, ma non riesce a scalare la graduatoria. 14.35 Torna in pista Maverick Vinales, unico ad aver superato la soglia dei 60 giri! 14.32 La classifica resta immutata. Alex Rins (Rins) detta il passo con il tempo di 1.36.913. Secondo tempo per Maverick Vinales (Yamaha) davanti a Johann Zarco (Ducati/Pramac) ed a Pol Espargarò (Honda). Il migliore degli italiani è Franco Morbidelli (Yamaha/Petronas) davanti a Francesco Bagnaia (Ducati). 14.28 Ottava Francesco Bagnaia! Il pilota della Ducati si migliora nel corso del 32° ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.38Marquez! Lo spagnolo firma il miglior intertempo personale in due settori della pista, ma non riesce a scalare la graduatoria. 14.35 Torna in pistas, unico ad aver superato la soglia dei 60 giri! 14.32 La classifica resta immutata.) detta il passo con il tempo di 1.36.913. Secondo tempo pers (Yamaha) davanti a Johann Zarco (Ducati/Pramac) ed a Pol Espargarò (Honda). Ilè Franco(Yamaha/Petronas) davanti a Francesco Bagnaia (Ducati). 14.28 Ottava Francesco Bagnaia! Il pilota della Ducati si migliora nel corso del 32° ...

