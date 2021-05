Decreto Sostegni bis: la bozza in Pdf. Tutte le novità (Di lunedì 3 maggio 2021) Sul tavolo del Cdm sta per arrivare la bozza del Decreto 'Sostegni bis' , che comprende anche 2,3 miliardi per uno sgravio per altri 5 mesi sugli affitti per le imprese. Tra le misure che sono state ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Sul tavolo del Cdm sta per arrivare ladelbis' , che comprende anche 2,3 miliardi per uno sgravio per altri 5 mesi sugli affitti per le imprese. Tra le misure che sono state ...

