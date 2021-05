Corsa Champions a quattro giornate dalla fine | calendari a confronto e combinazioni

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tre posti per cinque squadre e un finale tutto da vivere. Mancanoalladella Serie A e laallaLeague è ancora un rebus da risolvere con tre club a quota 69 e Napoli e Lazio subito allastra pronte ad approfittare di qualche passo falso. Tralasciando l’Inter campione d’Italia, Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio si contenderanno gli altri tre pass disponibili per la massima competizione europea 2021-2022. Vediamo idelle squadre in. La 35^ giornata avrà in Juventus-Milan il match clou, che potrebbe valere una buona fetta LA CLASSIFICA A -4INTER: 82 punti ATALANTA: 69 punti JUVENTUS: 69 punti MILAN: 69 ...

CalcioWeb : La corsa #ChampionsLeague è sempre più avvincente: il calendario a confronto - sportface2016 : #SerieA, la corsa alla prossima #ChampionsLeague è ancora un rebus: calendari a confronto a -4 giornate dalla fine - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORSA CHAMPIONS - Chiariello: 'Se il Napoli vince le ultime 4 è dentro' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORSA CHAMPIONS - Chiariello: 'Se il Napoli vince le ultime 4 è dentro' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORSA CHAMPIONS - Chiariello: 'Se il Napoli vince le ultime 4 è dentro' -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa Champions

Goal.com

I viola complicano laper ladei bianconeriIl Real Madrid è in una stagione particolare, ha rimontato nellascudetto ma le pretendenti sono tante e il rischio di rimanere a secco è alto. Così come in, con un pareggio deludente ...Tre posti per cinque squadre e un finale tutto da vivere. Mancano quattro giornate alla fine della Serie A e la corsa alla Champions League è ancora un rebus da risolvere con tre ...Zinedine Zidane tra i principali nomi nel valzer degli allenatori in estate: possono arrivare le dimissioni senza trofei, Juventus avvisata ...