Coronavirus, il punto di Luca Zaia: 'I numeri sono in calo ma non in picchiata: bisogna fare attenzione' (Di lunedì 3 maggio 2021) Estate 2021 all'insegna del rischio lockdown, le regole per le vacanze 3 maggio 2021 Nella conferenza stampa di lunedì il presidente della Regione ha fornito i dati aggiornati su ricoveri e contagi in ... Leggi su vicenzatoday (Di lunedì 3 maggio 2021) Estate 2021 all'insegna del rischio lockdown, le regole per le vacanze 3 maggio 2021 Nella conferenza stampa di lunedì il presidente della Regione ha fornito i dati aggiornati su ricoveri e contagi in ...

you_trend : ??#Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 51 su 100, un punto in meno rispetto a ieri, quan… - RaiNews : Alle 8.30 in punto il portone di bronzo dei Musei Vaticani è stato riaperto, dopo lo stop a causa delle restrizioni… - zazoomblog : Coronavirus il punto di Luca Zaia: I numeri sono in calo ma non in picchiata: bisogna fare attenzione -… - irpiniatimes1 : Coronavirus, il punto della situazione a Montella - paoloigna1 : Un lievissimo calo dei contagi oggi in #India, bisogna naturalmente vedere come siano distribuiti. Speriamo sia dav… -