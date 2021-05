Chi era Gianroberto Casaleggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Solo la sua morte (e oltretutto nemmeno in modo definitivo) ha chiuso la stagione delle calunnie e delle infamità nei confronti di un grande italiano come Gianroberto. Vi chiedo di guardare questo video in cui mi sono anche commosso ricordandolo e ricordando quel che ha fatto per me. Ci sono idee potenti nel suo pensiero. Ancor più potenti oggi che il conformismo ha ripreso a dilagare. Tanti di voi hanno letto di Gianroberto e il più delle volte hanno letto menzogne. Ebbene poco a poco quelle bugie perdono forza e resta solo l’ammirazione, l’affetto, la gratitudine e la voglia di lottare. Buona visione. L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle. Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 3 maggio 2021) Solo la sua morte (e oltretutto nemmeno in modo definitivo) ha chiuso la stagione delle calunnie e delle infamità nei confronti di un grande italiano come. Vi chiedo di guardare questo video in cui mi sono anche commosso ricordandolo e ricordando quel che ha fatto per me. Ci sono idee potenti nel suo pensiero. Ancor più potenti oggi che il conformismo ha ripreso a dilagare. Tanti di voi hanno letto die il più delle volte hanno letto menzogne. Ebbene poco a poco quelle bugie perdono forza e resta solo l’ammirazione, l’affetto, la gratitudine e la voglia di lottare. Buona visione. L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle.

JeanGuyTalamoni : U 01.05.84, u STC era creatu da u FLNC. Hè diventatu u primu sindicatu. Ci ramenta, st’anniversariu, chì a liberazi… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE / 2 Chi era costui? “Con Salvini tornerebbe il lockdown” (Enrico Letta, segretario Pd, La S… - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie alle nostre insistenze 15 regioni su 20 sono in zona gialla. C'era chi voleva tenere tutto in ross… - amonti85 : RT @SantucciFulvio: La festa in Duomo si è svolta diversamente dalla narrazione popolare, chi era presente ha visto assembramento solo atto… - lore_benatti : RT @SantucciFulvio: La festa in Duomo si è svolta diversamente dalla narrazione popolare, chi era presente ha visto assembramento solo atto… -