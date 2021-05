Caso Fedez, il consigliere Rai Laganà a FqMagazine: “Con lui professionalità discutibile e scaricabarile. Ma sulla Rai i partiti dovrebbero accusare se stessi” (Di lunedì 3 maggio 2021) L’ormai noto Caso Fedez, esploso al concertone del 1°Maggio, continua a tenere banco. Occupa le paginate dei quotidiani, spopola su siti e social network, diventa tema di dibattito nelle tv concorrenti, supera addirittura i confini nazionali riportando la Rai al centro della scena, ancora una volta non per merito ma per l’ennesima polemica: “Quello che rimarrà di questa brutta vicenda, che sta gettando fango sulle tante lavoratrici e lavoratori onesti del servizio pubblico RAI, è la discutibile professionalità mostrata nella circostanza dalle persone coinvolte nella vicenda, impegnati in un banale ma dannoso giochino di scarico delle responsabilità che ha amplificato gli effetti collaterali”, spiega Riccardo Laganà contattato al FattoQuotidiano.it. consigliere del Cda Rai, in scadenza, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) L’ormai noto, esploso al concertone del 1°Maggio, continua a tenere banco. Occupa le paginate dei quotidiani, spopola su siti e social network, diventa tema di dibattito nelle tv concorrenti, supera addirittura i confini nazionali riportando la Rai al centro della scena, ancora una volta non per merito ma per l’ennesima polemica: “Quello che rimarrà di questa brutta vicenda, che sta gettando fango sulle tante lavoratrici e lavoratori onesti del servizio pubblico RAI, è lamostrata nella circostanza dalle persone coinvolte nella vicenda, impegnati in un banale ma dannoso giochino di scarico delle responsabilità che ha amplificato gli effetti collaterali”, spiega Riccardocontattato al FattoQuotidiano.it.del Cda Rai, in scadenza, ...

