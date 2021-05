Carnevale: “Chi prende De Paul fa un affare. Musso? il più forte di tutti” (Di lunedì 3 maggio 2021) L’attuale osservatore dell’Udinese ed ex calciatore, Andrea Carnevale, ha parlato a Radio Marte sui gioielli in casa Udinese: “ Questo è l’anno della maturazione e del salto di qualità. Lo abbiamo visto con la fascia di capitano e rimproverare i suoi compagni, ha fatto giocate da fuoriclasse e ha colpi da campione. E’ un nazionale argentino, gioca vicino a Messi. Ha fatto un salto di qualità straordinario e lui ambisce a qualcosa di più grande. Lui al Napoli? Questo non lo so, so solamente che chi lo prenderà non solo farà un affare ma prendere un giocatore di alta qualità. L’abbiamo preso dopo un campionato non buono a Valencia ma l’avevo già segnalato. Noi, come Udinese, abbiamo creduto in questo ragazzo e sapevamo che da un momento all’altro potesse esplodere. Ora è un giocatore fortissimo, ovunque lo metti sa ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) L’attuale osservatore dell’Udinese ed ex calciatore, Andrea, ha parlato a Radio Marte sui gioielli in casa Udinese: “ Questo è l’anno della maturazione e del salto di qualità. Lo abbiamo visto con la fascia di capitano e rimproverare i suoi compagni, ha fatto giocate da fuoriclasse e ha colpi da campione. E’ un nazionale argentino, gioca vicino a Messi. Ha fatto un salto di qualità straordinario e lui ambisce a qualcosa di più grande. Lui al Napoli? Questo non lo so, so solamente che chi lorà non solo farà unmare un giocatore di alta qualità. L’abbiamo preso dopo un campionato non buono a Valencia ma l’avevo già segnalato. Noi, come Udinese, abbiamo creduto in questo ragazzo e sapevamo che da un momento all’altro potesse esplodere. Ora è un giocatore fortissimo, ovunque lo metti sa ...

tweetsamici20 : essere in quarantena in casa mia vuol dire mangiare con i piattini di carta riesumati dalle feste di carnevale del… - rob_carnevale : RT @MT_Meli_: Il goffo tentativo dei grillopitechi di salire sul carro di Fedez assume una veste ancor più grottesca se si pensa a chi indi… - mikolangel1974 : RT @_CristinaCri: Ma tipo, la gonna corta e gli stivaloni valgono come prostituta? E se non metto le mutandine o il reggiseno per stare più… - iim_asii : @rob_carnevale @juventusfc a calcio si gioca in 11, la gente che hai citato centra poco ma ovviamente non siete cap… - MarottaMahalufe : @CottarelliCPI Ma chi? Quello vestito da soldatino, convinto che sia ancora carnevale? -