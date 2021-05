Atp Madrid | Fognini supera Taberner | ora il ‘derby’ con Berrettini

(Di lunedì 3 maggio 2021) Derby. Fabiosi impone sullo spagnolo Carlosin tre set – con il punteggio di 7-6 (7-4), 2-6, 6-3 in oltre due ore di gioco – e si qualifica per il secondo turno del torneo Masters 1000 didove affronterà il numero uno del tennis italiano Matteoin un derby molto interessante. Funweek.

Fabio Fognini fatica ma supera il primo turno del "MutuaOpen", quarto Masters 1000 stagionale, dove ha fatto il suo rientro in campo dopo la ... 6 - 3) lo spagnolo Carlos Taberner, n.141, ...'Fabio è molto pericoloso - ha detto Matteo - , non vuol dire che se ho vinto Belgrado debba fare grandi cose a. Però dalla mia ho la fiducia perché mi sento finalmente bene e sto giocando ...Fabio Fognini può continuare a sognare al torneo di tennis Masters 1000 Madrid: il ligure si è imposto sullo spagnolo Carlos Taberner nel giro di 3 lunghi set. Alla fine ...Più sudato del previsto il debutto di Fabio Fognini nel Masters1000 di Madrid. Il tennista ligure ha avuto bisogno del terzo set per spegnere le velleità del 23enne Carlos Taberner, riuscendo a sconfi ...