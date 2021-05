Apple rilascia iOS e iPadOS 14.5.1: risolto un problema con tracciabilità appHDblog.it (Di lunedì 3 maggio 2021) rilasciata da Apple anche la versione 12.5.3 di iOS per i dispositivi che non supportano più le ultime versioni del sistema operativo.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021)ta daanche la versione 12.5.3 di iOS per i dispositivi che non supportano più le ultime versioni del sistema operativo.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

ispazio : Apple rilascia iOS 14.5.1 per tutti, risolvendo il bug sulla Richiesta di tracciamento - GiorgioPStream : #Apple rilascia iOS 14.5.1 per tutti, risolvendo il bug sulla Richiesta di tracciamento | iSpazio - AppleZein : Apple rilascia macOS Big Sur 11.3.1 | TUTTE le NOVITÀ + CONSIGLI - f_plum : RT @ispazio: Apple rilascia iOS 14.5.1 per tutti, risolvendo il bug sulla Richiesta di tracciamento - Bama_Boy91 : RT @HDblog: Apple rilascia iOS e iPadOS 14.5.1: risolto un problema con tracciabilità app -