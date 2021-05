Apex Legends | Legacy | ecco le note della patch della season 9

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tra non molto uscirà il nuovo aggiornamento, denominato, che darà il via alla9; nell’attesa, analizziamo tutte le novità tramite leufficialiIl nuovo grande aggiornamento diè in arrivo nella giornata di domani, il 4 maggio. Esso porterà tante grandi novità: come si è già potuto vedere nei vari trailer che sono usciti finora, oltre alle due attrazioni principali benai fan, ovvero la nuova Leggenda Valkyrie e la nuova modalità 3 vs 3 chiamata Arene, vi saranno tante altre nuove aggiunte e modifiche da prendere in considerazione (come, per esempio, il nuovo Arco Bocek o la nuova mappa di Olympus aggiornata). Di seguito, quindi, ...