Amazon ritenuto ancora responsabile per un prodotto difettoso acquistato da un venditore di terze parti

(Di lunedì 3 maggio 2021) Era già successo nel 2020, adesso si replica.è stato dichiaratoper unda undi. Si tratta di un categoria ben precisa di commercianti attraverso la piattaforma: si utilizza il market place disemplicemente come vetrina per le proprie vendite. Ma, adesso, in seguito a una nuova sentenza di una corte d’Appello in California, il colosso del web potrebbe dover rivedere le sue policies relative a questi venditori di. Al momento, la teoria diè che queste persone sfruttino la piattaforma semplicemente come mediazione per arrivare al consumatore finale, escludendo qualsiasi responsabilità in ...

Ultime Notizie dalla rete : Amazon ritenuto

Giornalettismo.com

