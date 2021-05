A Sinistra i “buoni” e a Destra i “cattivi”?

VSpritzina : RT @Gnafaccio2: @CloudsInClod Scusa ma sta cosa destra/sinistra mi ha stracciato i coglioni da anni. Esistono brave persone e persone di me… - lorenzmariapia : RT @laltrodiego: Ogni volta che succede qualcosa di scandaloso all'interno del #Csm, tutti i media virano su altri argomenti, lanciati dall… - Mslauria77 : RT @laltrodiego: Ogni volta che succede qualcosa di scandaloso all'interno del #Csm, tutti i media virano su altri argomenti, lanciati dall… - Gnafaccio2 : @CloudsInClod Scusa ma sta cosa destra/sinistra mi ha stracciato i coglioni da anni. Esistono brave persone e perso… - MaffeoDaniela : RT @laltrodiego: Ogni volta che succede qualcosa di scandaloso all'interno del #Csm, tutti i media virano su altri argomenti, lanciati dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinistra buoni

Affaritaliani.it

... per intenderci) con altri dellapiù marcata e con un mondo 'intellettuale' falsamente ... come nel caso argentino, a falsare la storia e presentarla come una disputa tra ie i cattivi, ...Le Agorà sono il futuro del centrolargo dove si sa per certo che Conte vuole posizionare ... incentivi per la ripartenza, nuovi aiuti a chi rischia di restare più indietro, daispesa al ...Tutto un gran parlare delle smanie tardoadolescenziali di Fedez, questo curioso rapper sanremese che, nella pretesa di censurare altri, lamenta ...Quando la baracca la dirige la sinistra non bisogna disturbare il manovratore che ... i media in generale sarebbero stati pieni di improperi belli e buoni al grido “dagli all’irresponsabile sindaco di ...