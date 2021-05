Temptation Island VIP, una coppia molto discussa convola a nozze: l’annuncio in tv (Di domenica 2 maggio 2021) Una coppia molto discussa di Temptation Island Vip ha deciso di convolare a nozze: l’annuncio è arrivato in tv Una famosa coppia del mondo dello spettacolo ha annunciato di voler convolare a nozze. I due hanno partecipato ad una delle ultime edizioni di Temptation Island Vip, reality show in onda su Canale 5. La coppia è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 2 maggio 2021) UnadiVip ha deciso dire aè arrivato in tv Una famosadel mondo dello spettacolo ha annunciato di volerre a. I due hanno partecipato ad una delle ultime edizioni diVip, reality show in onda su Canale 5. Laè L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

imrealvaa : RT @RealEmisKilla: Ma perché alcune tipe sui social si danno delle trasgressive/fighe/femme-fatale DA SOLE? Didascalie che parlano di loro… - pensieronews : Uomini e donne: Rumors, Roberta e Riccardo in crisi, ma resistono per Temptation Island. - Methamorphose30 : RT @cioccoblock: Ma lei non era quella che lo stava per fare cornuto a Temptation Island? #domenicalive - cioccoblock : Ma lei non era quella che lo stava per fare cornuto a Temptation Island? #domenicalive - martina18414926 : se dovete riproporci il trio di renato zero (martina giacomo e carolina) a temptation island, vi prego di avvertire… -