Sassuolo-Atalanta diretta 1-1: raddoppio negato a Raspadori in fuorigioco (Di domenica 2 maggio 2021) Se l'Atalanta non vince, l'Inter è campione d'Italia. E non sarà facile contro un Sassuolo che ancora spera in un piazzamento europeo. I bergamaschi, secondi in classifica,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 2 maggio 2021) Se l'non vince, l'Inter è campione d'Italia. E non sarà facile contro unche ancora spera in un piazzamento europeo. I bergamaschi, secondi in classifica,...

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Atalanta 2-1, rete di Locatelli M. (SAS) - Gazzetta_it : VAR - Sassuolo: goal annullato, il punteggio resta 1:1 - poli_flo : è chiaro come il sole che vogliono cercare in tutti i modi di favorire le due strisciate di merda, Bilan e Rube. Al… - Sicilianodoc73 : RT @michelejuve: Ma l’arbitro di Sassuolo Atalanta è tra quelli della promozione aggiustata? O è solo scarso - Bullet_Bet : Sassuolo - Atalanta #livebet #InPlay #SerieA #goals over 2.75 goals@1.87 68 min. -