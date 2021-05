Riciclo cannucce | posate | piatti e bicchieri in plastica | 20 idee da non perdere!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 2 maggio 2021) Quando si organizzano feste oppure si fanno acquisti motivati da sconti imperdibili va a sempre a finire che ci ritroveremo in casa con una quantità diinche supera ogni ragionevole soglia di utilità. Cosa fare in questi casi? Ovviamente ci daremo alcreativo, e nella presenta pagina vi presentiamo alcuneda poter realizzare con questi “avanzi”. Pensati per essere usa e getta, cioè per terminare il loro ciclo di vita una volta utilizzati, ie idivengono preferiti in determinate occasioni proprio per il fatto di non dover essere lavati. E se invece trovassimo un progetto fai-da-te per il quale occorrono decine, centinaia di, ...