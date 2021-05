Prima di Fedez toccò a Elio: quando la Rai censurò al Primo Maggio la canzone su Andreotti (Di domenica 2 maggio 2021) quando Elio e Le Storie Tese furono censurati al Concerto del Primo Maggio Fa discutere lo scontro tra Fedez e la Rai dopo che il rapper ha denunciato l’emittente televisiva di aver tentato di censurare il discorso preparato in occasione della sua esibizione al concerto del Primo Maggio. Nel monologo Fedez ha attaccato gli esponenti della Lega che in passato hanno pronunciato frasi omofobe. Secondo la Rai fare quei nomi sarebbe stato inopportuno. Il cantante li ha fatti lo stesso, e ha pubblicato la registrazione della telefonata con la vicedirettrice di Rai 3, Ilaria Capitani, dopo che Viale Mazzini ha smentito il tentativo di censura. In realtà esiste un esempio di vera censura da parte della Rai, che nel 1991 interruppe Elio e le ... Leggi su tpi (Di domenica 2 maggio 2021)e Le Storie Tese furono censurati al Concerto delFa discutere lo scontro trae la Rai dopo che il rapper ha denunciato l’emittente televisiva di aver tentato di censurare il discorso preparato in occasione della sua esibizione al concerto del. Nel monologoha attaccato gli esponenti della Lega che in passato hanno pronunciato frasi omofobe. Secondo la Rai fare quei nomi sarebbe stato inopportuno. Il cantante li ha fatti lo stesso, e ha pubblicato la registrazione della telefonata con la vicedirettrice di Rai 3, Ilaria Capitani, dopo che Viale Mazzini ha smentito il tentativo di censura. In realtà esiste un esempio di vera censura da parte della Rai, che nel 1991 interruppee le ...

fanpage : “La Rai mi ha chiesto di non nominare i partiti” #Fedez contro la Lega prima di esibirsi al Primo Maggio. #1M2021… - Corriere : Fedez prima di salire sul palco: «La Rai voleva censurarmi, non mi era mai capitato. Ho dovuto lottare» - Corriere : Fedez prima di salire sul palco: «La Rai voleva censurarmi, non mi era mai capitato. Ho... - immartinacip : RT @demotivatrice10: Recuperando tutto in differita ho visto prima la telefonata di Fedez con la Rai e poi il video del suo discorso mi asp… - GPorciello : @Fede_Spera86 @ProvenSimon @AzzolinaLucia @Fedez Vecchia lega? Ma salv1ni c'era anche prima, e non mi pareva fosse… -