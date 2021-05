Papa Francesco “Maratona di preghiera per implorare fine pandemia” (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo entrati nel mese di maggio in cui la pietà popolare esprime in tanti modo la devozione alla Vergine Maria. Quest’anno sarà caratterizzato da una Maratona di preghiera attraverso importanti santuari mariani per implorare la fine della pandemia. Ieri sera prima tappa nella Basilica di San Pietro”. Così Papa Francesco in Piazza San Pietro nella quinta domenica di Pasqua. “In questo contesto, c’è un’iniziativa che mi sta molto a cuore, quello della chiesa birmana che invita a pregare per la pace riservando un’Ave Maria del Rosario quotidiano – prosegue il Santo Padre – Ognuno di noi si rivolge alla mamma quando è in difficoltà. Noi chiediamo alla Madre del Cielo di parlare al cuore di tutti i responsabili di Myanmar perchè trovino il coraggio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo entrati nel mese di maggio in cui la pietà popolare esprime in tanti modo la devozione alla Vergine Maria. Quest’anno sarà caratterizzato da unadiattraverso importanti santuari mariani perladella. Ieri sera prima tappa nella Basilica di San Pietro”. Cosìin Piazza San Pietro nella quinta domenica di Pasqua. “In questo contesto, c’è un’iniziativa che mi sta molto a cuore, quello della chiesa birmana che invita a pregare per la pace riservando un’Ave Maria del Rosario quotidiano – prosegue il Santo Padre – Ognuno di noi si rivolge alla mamma quando è in difficoltà. Noi chiediamo alla Madre del Cielo di parlare al cuore di tutti i responsabili di Myanmar perchè trovino il coraggio di ...

vaticannews_it : #1maggio #PapaFrancesco #Madagascar La benedizione del Papa per una nuova cattedrale nell'isola africana, costruita… - ASmerilli : ?? “I segnali di ripresa ci sono: è importante la direzione che prendiamo. Papa Francesco ci ha detto che non si pos… - vaticannews_it : #1maggio #PapaFrancesco recita il Rosario in San Pietro insieme ai fedeli per chiedere alla Vergine Maria la fine d… - italianfirst2 : Papa Francesco “Maratona di preghiera per implorare fine pandemia” ?? CERTO ?@Pontifex_it? AVVISEREMO SUBITO MENTANA… - DirettaSicilia : Papa Francesco “Maratona di preghiera per implorare fine pandemia”, -