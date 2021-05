Mr. Wrong su Canale 5 in prima serata! Tutti i dettagli (Di domenica 2 maggio 2021) Non manca molto ormai alla partenza della nuova fiction turca Mr Wrong che vede nuovamente insieme i due protagonisti di Bitter sweet, ovvero Can Yaman e Ozge Gurel. Mediaset ha riservato un posto speciale per la prima puntata di questa nuova produzione, infatti debutterà in prima serata su Canale 5 subito dopo la fine di Daydreamer. Sono in molti ad attendere questo momento in quanto e oltre un anno che sul web non si parla d’altro che di Bay Yanils (Mr Wrong). La soap opera Mr Wrong, già andate in onda sui canali a pagamento Fox, sta dunque per essere trasmessa in chiaro dal biscione. È la storia di due giovani che si conoscono per caso dov’è la protagonista Ezgi vuole a Tutti i costi trovare l’uomo perfetto, l’uomo della sua vita. A darle una mano sarà Ozgur, che le ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 2 maggio 2021) Non manca molto ormai alla partenza della nuova fiction turca Mrche vede nuovamente insieme i due protagonisti di Bitter sweet, ovvero Can Yaman e Ozge Gurel. Mediaset ha riservato un posto speciale per lapuntata di questa nuova produzione, infatti debutterà inserata su5 subito dopo la fine di Daydreamer. Sono in molti ad attendere questo momento in quanto e oltre un anno che sul web non si parla d’altro che di Bay Yanils (Mr). La soap opera Mr, già andate in onda sui canali a pagamento Fox, sta dunque per essere trasmessa in chiaro dal biscione. È la storia di due giovani che si conoscono per caso dov’è la protagonista Ezgi vuole ai costi trovare l’uomo perfetto, l’uomo della sua vita. A darle una mano sarà Ozgur, che le ...

