Miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto (Di domenica 2 maggio 2021) (Adnkronos) - Miracolo di San Gennaro, il sangue del Santo si è sciolto oggi a Napoli. L'evento al secondo giorno di preghiera, dopo che ieri era rimasto solido. "Alle ore 17.18 del 2 maggio, secondo giorno di preghiera - si legge sul sito della Diocesi -, si è ripetuto il prodigio della Liquefazione del sangue di San Gennaro". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) (Adnkronos) -di San, ildel Santo si èoggi a Napoli. L'evento al secondo giorno di preghiera, dopo che ieri era rimasto solido. "Alle ore 17.18 del 2 maggio, secondo giorno di preghiera - si legge sul sito della Diocesi -, si è ripetuto il prodigio della Liquefazione deldi San".

