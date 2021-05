Marotta | “Conte valore aggiunto Per l’anno prossimo il sogno è la seconda stella”

(Di domenica 2 maggio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ai microfoni di Sky Sport ha ripercorso la grande cavalcata che ha portato i neroazzurri a vincere lo Scudetto. “Il gap che c’era con la Juve era veramente consistente e notevole.scorso hanno vinto lo Scudetto a pochi turni dal termine e noi siamo arrivati ad un punto. Aver vinto lo Scudetto con 4 giornate di anticipo è merito nostro, non demerito altrui. Potenzialmente possiamo arrivare a 94 punti, il che vuol dire che abbiamo avuto marcia notevole. Grandissimo merito di. Ha portato quei valori importanti nello sport, li ha trasmessi a questi ragazzi. Nessuno di loro aveva vinto il titolo tranne Vidal. Anche Lukaku era emozionato veramente in aereo ieri, è un traguardo straordinario per tutti. C’è unper...

"Il gap che c'era con la Juve era veramente consistente e notevole. L'anno scorso hanno vinto lo scudetto a pochi turni dal termine e noi siamo arrivati ad un punto. Aver vinto il titolo con quattro g ...Diciannove. Come suona bene. Un numero anonimo, che in matematica offre pochi margini di manovra e che nell'ultimo anno e mezzo è stato tragicamente associato al virus che ha cambiato ...