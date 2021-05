L’Ajax è campione d’Olanda: 35° titolo per i Lancieri (Di domenica 2 maggio 2021) L’Ajax è campione d’Olanda per la 35a volta nella sua storia: decisivo il 4-0 rifilato all’Emmen dalla squadra di ten Hag L’Ajax è campione d’Olanda per la 35a volta nella sua storia. Decisivo il 4-0 rifilato all’Emmen questo pomeriggio, che ha permesso alla squadra di Erik ten Hag di chiudere matematicamente la corsa al titolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021)per la 35a volta nella sua storia: decisivo il 4-0 rifilato all’Emmen dalla squadra di ten Hagper la 35a volta nella sua storia. Decisivo il 4-0 rifilato all’Emmen questo pomeriggio, che ha permesso alla squadra di Erik ten Hag di chiudere matematicamente la corsa al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

