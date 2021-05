La prima squadra di immigrati a giocare in un campionato professionistico tedesco 

Leggi su agi

(Di domenica 2 maggio 2021) Non è facile che unadi calcio faccia parlare di sé a Monaco di Baviera se non si chiama Bayern. Eppure c'è un club neopromosso nella terza divisione tedesca, il Turkgucu Munchen, che sta attirando l'attenzione dei media internazionali e non solo per il suo onorevolissimo nono posto in classifica: è infatti ladia disputare undi calcioin Germania. Ci era andato vicino solo il Turkiyemspor di Berlino che nel 1991 sfiorò la promozione nella allora seconda divisione. La piccola società è nata nel 1975 con la comunità diturchi decisi a integrarsi senza perdere il legame con la patria: fondatori turchi, giocatori turchi e tifosi turchi, un po' come i baschi nell'Athletic Bilbao in Spagna. All'inizio ...