Gemma Galgani in lacrime per un Cavaliere | secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 3 maggio

(Di lunedì 3 maggio 2021) Nella puntata didel 3leriportate dal Vicolo delle News,scoppierà nuovamente inper un uomo. In particolare, si tratta di Aldo, con cui la Dama ha cominciato da qualche settimana una conoscenza. I due protagonisti del dating show hanno dichiarato che si trattasse di un’amicizia, ma adesso le cose sembrano cambiate. Anche Samantha Curcio sarà protagonista e, dopo, un inizio calmo, con uno dei suoi corteggiatori, voleranno delle scintille.inper Aldo La puntata del 3dicomincerà con il racconto delle vicende amorose di ...

manu_manuduran : @kikecabrera87 Santa Gemma Galgani - infoitcultura : Uomini e Donne, Aldo Farella alla corte di Gemma Galgani: “Tina Cipollari? Si sbaglia su noi' - infoitcultura : Uomini e Donne, Jara Gaspari su Gemma Galgani: “Spero eviti sofferenze” - infoitcultura : Gemma Galgani scrive una lettera a Tina: “Dicono sia invidiosa di me…” - elaineefrz : io prenoto già Gemma Galgani -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

Tina Cipollari è l'anima del dating show Uomini e Donne, dove si distingue come scatenata opinionista senza peli sulla lingua sempre in guerra con. Voi sapevate che cosa faceva prima di approdare a Canale 5? Tina Cipollari è ormai una presenza fissa a Uomini e Donne da parecchi anni, dove mette un bel po' di pepe al programma con ...Nello studio di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso Aldo Farella , ex bancario di 69 anni che è rimasto colpito da. I due si stanno conoscendo, trascorrendo del tempo di qualità insieme che, tuttavia, sembra portarli verso la strada dell' amicizia più che dell'amore. Nonostante le critiche aspre di ...Uomini e Donne, Aldo Farella: la sua esperienza con Gemma. È stata proprio l’energia sprigionata dal napoletano a farlo notare Aldo Farella ha cominciato a conoscere Gemma Galgani: una bella amicizia ...Numerosi i colleghi artisti che hanno sostenuto pubblicamente Fedez dopo la denuncia portata sul palco del Concertone del Primo Maggio.