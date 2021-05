F1: Portogallo; Leclerc,peccato, potenziale per quinto posto (Di domenica 2 maggio 2021) "Non sono stato bravo questo weekend, ma sono contento del sesto posto. Ho recuperato quanto non ho fatto ieri, non potevo fare di più. Il weekend intero non è stato buono, è anche colpa mia se non ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) "Non sono stato bravo questo weekend, ma sono contento del sesto. Ho recuperato quanto non ho fatto ieri, non potevo fare di più. Il weekend intero non è stato buono, è anche colpa mia se non ...

SkySportF1 : ?? 97^ VITTORIA IN F1 PER LEWIS HAMILTON ? ?? Leclerc 6°, 11° Sainz a Portimao I risultati ? - Eurosport_IT : Continua il duello Hamilton-Verstappen: in Portogallo la spunta Lewis ???? Bottas chiude il podio, Leclerc 6° e Sain… - SkySportF1 : F1, Leclerc dopo il GP del Portogallo: 'Non sono stato bravo nel weekend' #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Portogallo - Delusione Ferrari, Leclerc: 'Non sono soddisfatto', Sainz 'Troppi errori oggi' #F1inGenerale https:… - infoitsport : F1, Hamilton trionfa in Portogallo. Verstappen 2°, poi Bottas, Leclerc sesto -