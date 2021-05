Dongo | fascisti in camicia nera per ricordare la fucilazione di Mussolini

(Di domenica 2 maggio 2021)- Erano all'incirca una settantina i cosiddetti "nostalgici" del fascismo e del governo di, che anche quest'anno si sono riuniti in piazza Paracchini a, vestiti di nero, per la ...

IL GIORNO

Si è svolta così, tra saluti romani da una parte, "Bella ciao" e slogan dall'altra questa mattina in piazza Paracchini a, la commemorazione dei gerarchifucilati il 28 aprile del 1945, ...... che anche quest'anno si sono riuniti in piazza Paracchini a, vestiti di nero, per la commemorazione dei gerarchifucilati alle 17 del 28 aprile del 1945 esattamente in questo luogo, ...Copione rispettato a Dongo e Giulino di Mezzegra. Centinaia di “nostalgici” del Ventennio hanno commemorato Benito Mussolini nei luoghi ...Erano circa 200 i camerati che si sono dati appuntamento a Dongo per ricordare Benito Mussolini, fucilato 28 aprile 1945 dai partigiani insieme alla sua amante Claretta Petacci a Giulino, frazione di ...