Ascolti Tv 1 maggio: De Filippi vince netto, ma paga dazio al Primo maggio. Gioè staccato, Concertone (in calo) sul podio davanti a Cervi e Fernandel

Ascolti tv: il concerto per la Festa del Lavoro non fa il botto, ma guarda in parte anche al target di De Filippi e Amici perde mezzo milione di spettatori Le celebrazioni della Festa del lavoro, calcio e motori hanno caratterizzato il pomeriggio tv e la sera di sabato 1 maggio, con in prime time Milan-Benevento sul 209 di Dazn1 by Sky. La sfida tra le ammiraglie era ancora quella tra la replica di Sotto copertura 2 su Rai1 e Maria De Filippi con Amici su Canale 5, ma con il Concertone su Rai3 come forte terza opzione, ancorché 'avvelenato' dalle polemiche tra Fedez e Viale Mazzini (il cantante ha letto il suo discorso dal palco, avvertendo però che aveva dovuto anticiparne i contenuti all'editore, con la vicedirettrice di Rai3 che aveva giudicato inopportune alcune parti e passaggi).

